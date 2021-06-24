В Петербурге экскурсии для туристов проведут курьеры

Сервис доставки еды Delivery Club запустил новый проект для туристов Санкт-Петербурга. Теперь курьеры, давно живущие в городе, поделятся своими знаниями с гостями культурной столицы.

Фото: Delivery Club Фото: Delivery Club Фото: Delivery Club Фото: Delivery Club

На центральных улицах Петербурга теперь можно встретить доставщиков сервиса, которые помогут гостям северной столицы сориентироваться и не потеряться в городе.

Для проекта сервис выбрал 15 курьеров, которые живут в Санкт-Петербурге более 5 лет или являются его коренными жителями. Доставщиков-знатоков можно узнать по ярким стикерам на рюкзаках “Скажу, где погулять” и “Знаю город лучше всех”. Такие курьеры будут не только доставлять заказы, но и смогут подсказать туристам, как пройти в музей, воспользоваться транспортом, найти ближайший магазин или кафе.

В компании отмечается, что количество доставщиков-гидов будет только увеличиваться.