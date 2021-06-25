Россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД через госуслуги

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2021 года.

Власти России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД через портал госуслуг. Пока еще для обжалования автомобильных штрафов нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте. Но скоро ситуация изменится. С 1 сентября можно будет получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг.

Сделать это можно будет в течение 10 дней с момента получения постановления. Однако для этого владельцам автомобилей понадобится электронная подпись.

Новый механизм вручения постановлений также вступит в силу с первого дня осени. Штраф станет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если автовладелец не заходил на сайт.

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Но для этого владельцам авто нужно дать согласие на получение штрафов таким образом. Если согласия нет, то штраф будет считаться врученным, если владелец авто зашел на Госуслуги хотя бы раз в течение семи дней после поступления документа в систему. Иначе кроме электронного уведомления пришлют и бумажное письмо.