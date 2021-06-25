Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля останется в пределах инфляции.

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как ожидается, средний рост тарифов по стране составит около 3,3%. Об этом со ссылкой на Федеральную анти-монопольную службу пишут «Известия».

Тарифы на ЖКХ растут каждый год, индексация происходит 1 июля. Для каждого региона установлена планка по увеличению платы. Это делается таким образом, чтобы средний рост по стране оставался на уровне инфляции.

Так, в 2021 году средний показатель повышения по стране не должен превысить 4%.

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В 2020 средний рост платы за КУ по стране составил 3,1%.