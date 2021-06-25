«Ленинградский выпускной» пройдет 25 июня в живую и онлайн

Автор: Анастасия Щербакова
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Мероприятие пройдет сегодня в БКЗ «Октябрьский», его будут транслировать с 17:00 в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Facebook».

Торжественный выпускной бал ленинградских выпускников состоится сегодня, 25 июня в БКЗ «Октябрьский». В мероприятии примут участие лучшие выпускники школ и системы профессионального образования Ленобласти, медалисты, учителя, а также родители.

«Ленинградский выпускной» будут также транслировать в социальных сетях «Одноклассники»«Вконтакте» и «Facebook». Концертная программа пройдет с участием российских звезд.

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