Очевидцы наблюдали густой черный дым над магазином «Спортмастер».

В Колпино, сегодня, около 14:30 в социальных сетях начали поступать сообщения о пожаре в торгово-развлекательном комплекс «ОКА» по Октябрьской улице.

Очевидцы наблюдают густой черный дым над магазином «Спортмастер». По информации источника, над магазином произошло замыкание в системе кондиционирования. На место прибыло шесть экипажей МЧС.

Возгорание ликвидировано, число пострадавших уточняется. Видео взято с группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».