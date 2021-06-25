Продажи мороженого в Петербурге выросли на 80%

Как сообщают «Невские Новости», за несколько дней рекордно высоких температур в Санкт-Петербурге продажи мороженого выросли на 80%.

В гипермаркетах «Лента» на прошлой неделе продажи мороженого выросли на 10-15 %, в выходные – почти на четверть. Как сообщает пресс-служба компании, на рост повлияла не только жара, но и маркетинговые акции.

Чаще всего жители Санкт-Петербурга приобретали пломбир «Коровка из Кореновки» в вафельном стаканчике – это абсолютный лидер продаж. На втором и третьем местах расположились шоколадное мороженое и крем-брюле этой же торговой марки.

В условиях аномальных температур петербуржцы стали значительно чаще покупать мороженое и через сервис экспресс-доставки «Самокат» – спрос вырос на 85 % по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего горожане, по мнению компании, любят шоколадные батончики с карамелью и ванильное эскимо в шоколадной глазури. В топ-5 также попали шоколадный пломбир, кокосовое мороженое и пломбир с карамелью.

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