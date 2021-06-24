Стала известна стоимость восстановления дорог Крыма после наводнения

Как сообщает «РИА Новости», вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подсчитал стоимость восстановления дорог и других объектов инфраструктуры республики от последствий наводнения.

«Суммарно, по первоначальным прикидкам, на проведение ремонтно-дорожных работ и восстановление инфраструктуры необходимо порядка 5,5 миллиарда рублей», – рассказал Евгений Кабанов

В июне в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. Были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В регионе введен режим ЧС.

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