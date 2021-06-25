Минздрав одобрил вакцинацию беременных «Спутником V»

Министерство здравоохранения разрешило использовать препарат «Спутник V» для беременных.

Об этом в пятницу, 25 июня сообщает Коммерсантъ. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, беременность не является противопоказанием для вакцинации.

По словам Мурашко, надежность вакцинации доказывают положительные результаты клинических исследований, а также накопленный опыт проведения вакцинации по всей стране.