Минздрав одобрил вакцинацию беременных «Спутником V»

Министерство здравоохранения разрешило использовать препарат «Спутник V» для беременных.
Об этом в пятницу, 25 июня сообщает Коммерсантъ. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, беременность не является противопоказанием для вакцинации.
По словам Мурашко, надежность вакцинации доказывают положительные результаты клинических исследований, а также накопленный опыт проведения вакцинации по всей стране.
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