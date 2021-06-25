На Искровском проспекте в трамвайном вагоне умер человек

На остановке «Искровский проспект» была замечена карета скорой помощи. Как отмечают очевидцы, в вагоне трамвая умер человек.

Информацией поделились в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург в пятницу, 25 июня.

На данный момент в сторону станции метро «улица Дыбенко» трамвайное движение полностью парализовано. На кадрах видно, как на месте работают медики. Иные обстоятельства происшествия пока неизвестны.