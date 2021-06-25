Россияне массово отменяют путевки на отдых в Краснодарский край

Россияне уже отменили порядка 70 % забронированных туров на Кубань. Туроператоры бьют тревогу.

Ассоциация туроператоров рассказала о катастрофе на рынке внутреннего туризма страны. На данный момент отменено 70 % туров в Краснодарский край. Также туристы отказываются от путевок в июле — свои туры отменили 30 % туристов. Главной причиной отмены туров является дискриминация непривитых.

«Аннулирований просто шквал сегодня», — отмечает исполнительный директор ведомства Майя Ломидзе.