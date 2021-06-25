В Колпино с высоты 8 этажа разбился подросток

Очевидцы сообщают, что в городе Колпино у многоэтажного дома по улице Севастьянова лежит тело без признаков жизни. Предварительно известно, что это был ребенок 13-ти лет.

О трагедии в Колпино сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 25 июня, вечером.

На месте были замечены два наряда полиции. По предварительной информации, парень разбился насмерть с высоты 8 этажа.

Остальные обстоятельства трагедии выясняются.

За прошедший день это не первый подобный случай. Так, ранее мы сообщали, что двухлетний ребенок разбился, выпав с москитной сеткой из окна в Сланцах.