В России обяжут мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

Мигранты при въезде в Россию будут подписывать соглашение о лояльности с правилами пребывания и работы в стране.

Такое нововведение готовит МВД России. По мнению авторов идеи, это будет значимая мера профилактики. Человеку сразу разъяснят правила въезда и выезда из страны, расскажут об установленных запретах и ограничениях, а также разъяснят особенности устройства на работу.

По сути, человек подписывает это соглашение и подтверждает, что его обо всем проинформировали. Документ содержит в себе и обязательство гражданина оплатить все расходы, связанные с отправкой его на родину. В случае нарушения закона.

Подписывать соглашение мигрант будет во время получения визы: если прибывает из страны с которой действует визовый режим, или в момент проведения дактилоскопии. Она станет обязательной для всех мигрантов.