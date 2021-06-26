Средний размер ипотечного кредита в Финляндии вырос до €106 000

70% семей с детьми приобретают жильё в ипотеку.

По данным Статистического центра, средний размер ипотечного кредита в Финляндии составил в 2020 году €106 000. Это на 3,5% больше, чем в 2019 году, сообщает издание YLE.

Самые крупные ипотечные кредиты (€157 000) были у жителей столичного региона, причём за год этот показатель увеличился на 5,5%.

В целом ипотечный кредит выплачивают менее трети 1,5 млн семей в Финляндии. 70% семей с детьми приобретают жильё в кредит.

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В 2020 году более половины финских семей имели какие-то долги. Общая сумма долгов составила €132 млрд, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году.