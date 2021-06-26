Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

Михаил Мурашко рассказал, кому подойдет российская вакцина «Спутник Лайт».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, для кого предназначается препарат от ковида «Спутник Лайт». Об этом проинформировали в ТАСС.

— Есть поручение главы правительства по выпуску и покупке препарата «Спутник Лайт». Он идет однокомпонентный, преимущественно будет использован для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, — сообщил министр.

Мурашко отметил, что эта вакцина разрешена для использования лишь до 60 лет.

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Также эксперт добавил, что первые партии препарата от ковида «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот.