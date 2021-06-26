Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Павла Воробьева

Депутат скоропостижно скончался в эту субботу, 26 июня.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью депутата регионального Заксобрания Ленобласти Павла Воробьева.

По словам главы региона, Воробьев пользовался в Ленинградской области, в Выборгском районе огромным уважением.

Губернатор отметил, что голос Воробьева всегда звучал в поддержку инициатив, которые были важны для ленинградцев, для его избирателей.

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