Умер депутат Закса Ленобласти Павел Воробьев

Ему стало плохо на мероприятии в Приморске.

По словам очевидцев, Павел Воробьев присутствовал на мероприятии в Приморске. В какой-то момент он неожиданно упал и захрипел.

Сообщается, что депутат скончался.

Воробьев Павел Викторович — заместитель Председателя Региональной контрольной комиссии, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Родился 10 декабря 1964 года в городе Ленинграде.