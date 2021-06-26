Умер депутат Закса Ленобласти Павел Воробьев

Ему стало плохо на мероприятии в Приморске.
По словам очевидцев, Павел Воробьев присутствовал на мероприятии в Приморске. В какой-то момент он неожиданно упал и захрипел.
Сообщается, что депутат скончался.
Воробьев Павел Викторович — заместитель Председателя Региональной контрольной комиссии, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Родился 10 декабря 1964 года в городе Ленинграде.
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