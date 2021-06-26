Умер депутат Закса Ленобласти Павел Воробьев

Автор: Александр Селиванов
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Ему стало плохо на мероприятии в Приморске.

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Источник: moika78.ru

По словам очевидцев, Павел Воробьев присутствовал на мероприятии в Приморске. В какой-то момент он неожиданно упал и захрипел.

Сообщается, что депутат скончался.

Воробьев Павел Викторович — заместитель Председателя Региональной контрольной комиссии, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Родился 10 декабря 1964 года в городе Ленинграде.

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23.06.2021 382
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