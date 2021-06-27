В Ленобласти выявили 169 новых случая коронавируса — данные на 27 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 169 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 июня.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2), Ефимовский (+2).

Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Курск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Губаницы (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+4).

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+1), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+6), Новосаратовка (+3), Старая (+1), Токсово (+1), Бугры (+4), Гарболово (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Первомайское (+1), Каменногорск (+1), Каменка (+1), Свердлово (+1), Рябово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Вырица (+1), Коммунар (+2), Сяськелево (+1), Дружноселье (+3).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Кингисеппский (+1), Большой Луцк (+1), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+6).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Янега (+1), Чашковичи (+1), Коростелево (+1).

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Пигелево (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Копорье (+2), СНТ Пески (+1).

Лужский район: Луга (+2), Толмачёво (+4), Скреблово (+1), Ситенка (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Красный Бор (+1).

Приозерский район: Сосново (+3), Раздолье (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Сосновка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+20).

Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+2), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Любань (+1).