В Ленобласти увеличились темпы вакцинации населения

За последние три дня в Ленинградской области суточное число привитых от коронавируса увеличилось на три тысячи человек.

Так, 22 июня было привито 3 911 ленинградцев, а к 25 июня их число составляло уже 6 984 человек.

«В Ленинградской области ежедневно увеличивается число вакцинированных жителей: 25 июня прививку сделали 6 984 человека. Для сравнения: во вторник, 22 июня, привито было 3 911 человек», — сообщают в пресс-службе Правительства Ленинградской области.

Тем временем, стали известны данные по числу заболевших в Ленинградской области коронавирусом. За последние сутки Covid-19 обнаружили у 169 человек.