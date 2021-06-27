Александр Дрозденко обратился к юношам и девушкам по случаю Дня молодежи

Сегодня, 27 июня в России отмечается День молодежи. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил поздравить молодых ленинградцев с их праздником.

«…Яркие, инициативные, целеустремлённые ― вы находите себя в учебе, спорте, науке, творчестве, общественной работе. Перенимая опыт старших поколений, вы смело беретесь за выполнение сложных задач, предлагаете инновационные, прорывные решения в экономике, политике, предпринимательстве…», — поздравил Дрозденко молодежь.

Отметим, история праздника началась в 1958 году, когда указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден День советской молодежи. Законодатели постановили, что отмечать праздник юности следует в последнее воскресенье июня.