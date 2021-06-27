В пятницу, 25 июня, в Выборге прошло открытие летнего фестиваля современного искусства «Хронотоп». Мероприятие состоялось на старой Водонапорной башне, которая является одной из локаций фестиваля, обычно закрытой для посещения.

Центр Современного Искусства в Выборге организовал на территории города фестиваль необычного формата. Его уникальность в том, что в мероприятии задействованы сразу несколько локаций: Водонапорная башня на Батарейной горе, библиотека Алвара Аалто и парк Монрепо. Участник фестиваля сам решает, из какой точки начать погружение в мир современного искусства.

На территории Водонапорной башни представлена экспозиции с участием Медиа-лаборатории Cyland, а также видео-работы известных российских и финских художников. Мероприятие организовано при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге и Архива Видеоискусства Финляндии.

Фестиваль продлиться до 25 сентября. Стоимость посещения локации «Водонапорная башня» — 200 рублей.