«Почетный строитель Ленинградской области» будет присуждаться пожизненно гражданам России с профессиональным стажем не менее 25 лет.

В Ленобласти разработан проект о награждении заслуженных строителей почетным званием. «Почетный строитель Ленинградской области» будет присуждаться пожизненно гражданам России, проработавшим в строительных, научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских и строительномонтажных организациях не менее 25 лет.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях. Его авторами выступили депутаты Вадим Малык, Никита Коваль и Андрей Лебедев, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.

Звание также можно будет получить если специалист имеет награды и поощрения от федеральных и местных органов власти.