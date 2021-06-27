Животное стерло коготки, пытаясь выбраться из бетонного плена.

В Красном Cеле спасатели-добровольцы из ПСО «Экстремум» спасли кошку, прожившую 5 дней в вентиляции. Для спасения животного из бетонного плена, пришлось ломать стену.

Хозяева искали свою пушистую любимицу, даже расклеили объявления по району. Спасатели-добровольцы предупреждают владельцев животных быть внимательнее к своим домашним животным.

«Закрывайте окошки вентшахт решетками! Берегите ваших питомцев! Их жизнь и здоровье зависит от вас!», — прокомментировали спасатели-добровольцы.

Фото: Кошкиспас Фото: Кошкиспас Фото: Кошкиспас Фото: Кошкиспас