Животное стерло коготки, пытаясь выбраться из бетонного плена.
В Красном Cеле спасатели-добровольцы из ПСО «Экстремум» спасли кошку, прожившую 5 дней в вентиляции. Для спасения животного из бетонного плена, пришлось ломать стену.
Хозяева искали свою пушистую любимицу, даже расклеили объявления по району. Спасатели-добровольцы предупреждают владельцев животных быть внимательнее к своим домашним животным.
«Закрывайте окошки вентшахт решетками! Берегите ваших питомцев! Их жизнь и здоровье зависит от вас!», — прокомментировали спасатели-добровольцы.
Фото: Кошкиспас
Фото: Кошкиспас
Фото: Кошкиспас
Фото: Кошкиспас
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