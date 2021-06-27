Гатчинец Максим Гребнев в паре с москвичом Львом Кацманом завоевал первое в истории сборной России золото чемпионата Европы.

Финал чемпиона Европы по настольному теннису состоялся 27 июня в Варшаве. Гатчинец Максим Гребнев в паре с москвичом Львом Кацманом обыграли польско-бельгийский дуэт Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка.

В результате упорной борьбы Гребнев и Кацман завоевали первое в истории сборной России золото чемпионата Европы. Максим Гребнев – ученик СШОР «Ника» Гатчинского района.