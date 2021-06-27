Гатчинец Максим Гребнев в паре с москвичом Львом Кацманом завоевал первое в истории сборной России золото чемпионата Европы.
Финал чемпиона Европы по настольному теннису состоялся 27 июня в Варшаве. Гатчинец Максим Гребнев в паре с москвичом Львом Кацманом обыграли польско-бельгийский дуэт Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка.
В результате упорной борьбы Гребнев и Кацман завоевали первое в истории сборной России золото чемпионата Европы. Максим Гребнев – ученик СШОР «Ника» Гатчинского района.
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26.06.2021 149