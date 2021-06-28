В акватории Финского залива произошло столкновение гидроцикла и теплохода — фото

Происшествием незамедлительно заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus

По информации пресс-службы прокуратуры, столкновение гидроцикла с теплоходом «Метеор-171» произошло в акватории Финского залива вечером 26 июня.

После столкновения теплоход с 7 пассажирами на борту продолжил движение.

В свою очередь гидроцикл стоит оштрафованный на базе судов Центра ГИМС.

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Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, вызовет капитана теплохода для объяснений, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.