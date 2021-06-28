В акватории Финского залива произошло столкновение гидроцикла и теплохода — фото

Происшествием незамедлительно заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Источник: vk.com/dtp47rus
Источник: vk.com/dtp47rus
По информации пресс-службы прокуратуры, столкновение гидроцикла с теплоходом «Метеор-171» произошло в акватории Финского залива вечером 26 июня.
После столкновения теплоход с 7 пассажирами на борту продолжил движение.
В свою очередь гидроцикл стоит оштрафованный на базе судов Центра ГИМС.
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24.05.2021 396
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, вызовет капитана теплохода для объяснений, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.