Благодаря Александру Дрозденко решился вопрос многодетной семьи с кудровским МФЦ

У семьи произошла накладка в записях в МФЦ и на прием в органы опеки.

Губернатору Ленобласти пришлось разбираться в простой, но в тоже время необходимой проблеме многодетной семьи.

К главе регина в его Инстаграм-аккаунте обратилась Александра Насекина. По словам женщины ей было необходимо попасть в МФЦ города Кудрово именно сегодня 28 июня, так как завтра во время записи на прием в органы опеки во Всеволожске и время совпадает с записью в МФЦ, которая берется через портал, хотя по телефону сказали, что документы можно забрать в понедельник.

Александр Дрозденко поручил своему заместителю разобраться в вопросе. В свою очередь в МФЦ ответили, что специалист уже связался с женщиной и оформил предзапись на в 12.30 в понедельник, 28 июня.