Дмитрий Песков: При проведении «Алых парусов» были соблюдены санитарные требования

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал соблюдение антиковидных мер на празднике «Алые паруса» и назвал ответственных за последствия проведения грандиозного шоу.

По словам пресс-секретаря президента России, власти Санкт-Петербурга принимали решение о проведении праздника «Алые паруса» на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе согласно рекомендациям Роспотребнадзора и главного санврача Петербурга.

Администрация города обеспечила соблюдение антиковидных требований, считают в Кремле.

«Прямые запреты на проведение мероприятий отсутствуют», – ответил Дмитрий Песков журналисту «Ъ FM» на вопрос, кто будет нести ответственность за вспышку коронавируса после праздника «Алые паруса».

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов ужесточил антикоронавирусные ограничения, а затем призвал к «нулевой толерантности» в отношении антипрививочников и ковид-диссидентов.

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