На данный момент из 3000 садоводств договоры с легализованными перевозчиками заключили лишь 1900. Экологичную утилизацию хотят довести до 100%.

Ленинградская область переходит на экологичную утилизацию отходов. В региональную систему вывоза мусора хотят вовлечь и товарищеские садоводства. На данный момент из трех 3000 садоводств договоры с легализованными перевозчиками заключили лишь 1900. Экологичную утилизацию хотят довести до 100%.

Переход к чистой и прозрачной системе вывоза отходов ликвидирует большую часть незаконных свалок. Несогласных с законом будут штрафовать — Госэконадзор за год оштрафовал садоводства на 360 тысяч рублей.

Жители садоводств, которые наладили централизованный вывоз мусора получат спецтранспорт с четких и понятным маршрутом. Он будет иметь договор на утилизацию и соответствие содержимого кузова заявленному в документах с указанной классификацией отходовой массы.