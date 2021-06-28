«Ленфильм» оштрафован за состояние здания на Каменноостровском проспекте

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о штрафе АО «Киностудия Ленфильм» за не сохранение объекта культурного наследия.

На главном здании киностудии по адресу Каменноостровской проспект, 10а, обнаружили сколы, трещины, отшелушивание краски, загрязнения и растительность. А вестибюль на первом этаже отремонтировали без разрешения КГИОП.

Суд учел, что АО «Киностудия Ленфильм» находится в непростом финансовом положении, поэтому не могло своевременно провести работы, и назначил 50 тысяч рублей штрафа.

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