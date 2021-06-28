В Ленобласти заметили стадо прогуливающихся у трассы лосей — видео

Очевидцу удалось запечатлеть на видео несколько сохатых у Новоприозерского шоссе. Сперва рогатые с интересом поглядывали на оператора, однако в итоге решили ретироваться в лес.

Видео опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в понедельник, 28 июня. Как сообщает автор ролика, семья лосей прогуливалась в 5 км от курорта Игора, в нескольких метрах от Новоприозерского шоссе.

Сперва лоси недоумевающе поглядывали на снимающего их человека, однако спустя короткое время сохатые все-таки решили, что в лесной чаще им будет безопаснее и по очереди скрылись из объектива камеры.