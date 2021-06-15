В Лужском районе заметили потерявшегося медвежонка — видео

Медвежонка, бегающего по дороге, очевидцы засняли на камеру около деревни Надбелье в Лужском районе Ленобласти.

Видео разместили в группе Дежурный по Ленобласти в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 15 июня. Сперва потеряшка испуганный бежал по проезжей части, но потом сиганул в кусты и пропал.

Надзорные органы региона ситуацию пока не комментировали. Вероятно, потерявший маму малыш забрел так далеко в поисках еды.