В Тихвине сильный ливень затопил дороги и обрушил деревья

Жители Тихвина публикуют в сети фотографии с последствиями непогоды. Водители пытаются добраться до дома по дождевым рекам и объехать поваленные на дороги деревья.
В группе Подслушано | Тихвин опубликовали жалобы местных жителей на сложности передвижения по городу в плохих погодных условиях.
Фото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин"
Фото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин"
«За 4 микрорайоном огромная лужа не рискуйте один уже заглох», — пишут в группе.
«6 микрорайон д 18. Когда уже спилят это старьё. Деревья от дождя падают», — жалуется очевидец.