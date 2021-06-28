В Тихвине сильный ливень затопил дороги и обрушил деревья

Жители Тихвина публикуют в сети фотографии с последствиями непогоды. Водители пытаются добраться до дома по дождевым рекам и объехать поваленные на дороги деревья.

В группе Подслушано | Тихвин опубликовали жалобы местных жителей на сложности передвижения по городу в плохих погодных условиях.

Фото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин" Фото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин"

«За 4 микрорайоном огромная лужа не рискуйте один уже заглох», — пишут в группе.