В Тихвине сильный ливень затопил дороги и обрушил деревья

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Тихвина публикуют в сети фотографии с последствиями непогоды. Водители пытаются добраться до дома по дождевым рекам и объехать поваленные на дороги деревья.

В группе Подслушано | Тихвин опубликовали жалобы местных жителей на сложности передвижения по городу в плохих погодных условиях.

В Тихвине сильный ливень затопил дороги и обрушил деревья Тихвин, ливень, Ленобласть, дожди, видеоФото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин"
В Тихвине сильный ливень затопил дороги и обрушил деревья Тихвин, ливень, Ленобласть, дожди, видеоФото: группа в ВК "Подслушано / Тихвин"
«За 4 микрорайоном огромная лужа не рискуйте один уже заглох», — пишут в группе.
«6 микрорайон д 18. Когда уже спилят это старьё. Деревья от дождя падают», — жалуется очевидец.
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