Автомобиль вылетел в кювет в Шепелево, водитель погиб, пассажирка — в больнице

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 29 июня, в деревне Шепелево Ломоносовского района Ленобласти. 

По предварительным данным, в кювет вылетела “Лада”, за рулем которой находился 50-летний мужчина. От полученным травм он скончался на месте. Его 47-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. 

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