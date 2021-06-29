Каждый третий выпускник Ленобласти показал высокие результаты на ЕГЭ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

В сравнении с прошлым годом, 2021-й прошел успешнее — в регионе заметный прирост победителей и призеров федеральных и школьных олимпиад.

В Ленинградской области отмечают высокие успехи в области образования. 47 регион уверенно занимает свое место в тройке регионов-лидеров по качеству образования. В сравнении с прошлым годом, 2020-й прошел успешнее — в регионе заметный прирост победителей и призеров федеральных и школьных олимпиад.

Почти 5,5 тысячи ленинградских выпускников сдали ЕГЭ. Каждый третий из них показал высокие результаты — лучшие результаты по физике, химии и истории. По математике и физике большой процент высокобалльных. На данный момент в регионе 35 стобалльных результатов.

Девятиклассники тоже отличились — они всё чаще поступают в учреждения среднего профессионального образования. В этом году ссузы региона приняли на 600 абитуриентов больше, чем в прошлом.

Для упрощения выбора будущей профессии выпускникам вручат «Атлас-справочник Ленинградской области», который поведает о профессиях 47 региона.

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