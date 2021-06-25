Александр Беглов поздравил выпускников на Дворцовой площади

Губернатор Петербурга поздравил юных жителей города с началом взрослой жизни. Добрые слова напутствия он выразил со сцены на открытии праздника «Алые паруса».

«Такая ночь только раз в жизни. Спасибо родителям, спасибо учителям. Перед вами открыты все пути, вам принадлежит будущее города, будущее России. Мы надеемся на вас, мы уверены в вас, нам нужны ваши знания и таланты, ваши крепкие руки и горячие сердца. Мы уверены, что вы нашу Родину, нашу Россию сделаете еще сильнее», — сказал Александр Беглов.

Ранее мы сообщали, что увидеть праздник «Алые паруса» вживую смогут только выпускники. Тем, у кого нет заветного билета на представление, позволят посмотреть шоу через прямую трансляцию, которая уже началась.