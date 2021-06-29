Стало известно, сколько беременных женщин умерло от COVID-19 в России

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Геннадия Сухих.

«В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины… и 46 — уже в этом году», – цитирует специалиста издание

На ИВЛ оказались около 300 женщин, из которых 10 прошли через тяжелую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания вакцинации «Спутником V» у беременных женщин сняты.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Дмитрий Песков заявил о срыве планов по вакцинации 60% россиян к осени.