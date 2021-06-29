Следствие нашло нарушения и халатность чиновников в детском лагере под Приозерском

По информации ivbg.ru, после проверки детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Приозерском районе возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, перед открытием лагеря сотрудники Роспотребнадзора и чиновники Московского района Санкт-Петербурга не проконтролировали готовность к приему детей. Тем самым допустили, чтобы в учреждении оказывали услуги несоответствующего качества.

Во время проверки в детском лагере у некоторых сотрудников отсутствовали санитарные книжки и результаты тестирования на COVID-19.

Пресс-служба Следственного комитета сообщили о вынесении представления о выявленных нарушениях и исключении детского оздоровительного лагеря «Мечта» из реестра лагерей Ленинградской области.