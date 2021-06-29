В Гатчине обустроят детские и спортивные площадки на 7 миллионов рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

На детских площадках появятся качели, игровые комплексы, песочницы и карусели. Для взрослых оборудуют тренажеры для различных групп мышц и комплексы для лазания.

Гатчинский муниципалитет вложит в обустройство детских и спортивных площадок 6 миллионов 705 тысяч рублей. Петербургская компания «Авен» займется улучшением трех детских площадок на улицах Володарского, 26, Авиатриссы Зверевой, 6, а также двух спортплощадок по улицам Киргетова, 14 и на проспекте 25 Октября, 48.

На детских площадках появятся качели, игровые комплексы, песочницы и карусели. Для взрослых оборудуют тренажеры для различных групп мышц, велотренажеры и комплексы для лазания. На площади установят скамейки и урны.

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29.06.2021 64
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