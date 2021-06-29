В 2022 году в России начнут тестирование цифрового рубля

Крупнейшие банки страны примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в начале 2022 года и пройдет в несколько этапов.

Об этом во вторник, 29 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на Центральный Банк России.

Первый этап тестирования включит в себя эмиссию цифрового рубля и ряд других операций. Сперва к тестированию подключатся 12 крупнейших банков России. В дальнейшем их число будет увеличиваться.

«Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование… По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля», — указывается в сообщении.

Идею цифровизации рубля Центробанк представил в середине октября прошлого года. Такая валюта будет представлять собой уникальный цифровой код, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.