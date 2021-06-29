В Петербурге состоится юбилейная агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2021

В период с 28 августа по 5 сентября 2021 года в Петербурге состоится 30-я юбилейная агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ. Данное мероприятие — крупнейший сельскохозяйственный форум страны.

Провести масштабное событие стало возможно благодаря Координационному совету Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который состоялся совсем недавно. В нем приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и заместителя председатель правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

В этом году мероприятие примет экспозиции регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей оборудования, технологий, продуктов и услуг для сельского хозяйства и пищеперерабатывающей промышленности, экспозицию сельхозтехники.

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Также с выставкой будет работать масштабная фермерская ярмарка — осенний праздник урожая с торговлей, тематическими днями, фестивалями, дегустациями и разнообразной культурно-развлекательной программой, пользующаяся большой популярностью у петербуржцев и гостей города.

На данный момент АГРОРУСЬ является важнейшим специализированным сельскохозяйственным форумом страны, который входит в число приоритетных выставок Министерства сельского хозяйства России.

Выставка будет проходить с 28 августа по 5 сентября 2021 года в Петербурге. Местом проведения события станет площадка КВЦ Экспофорум.