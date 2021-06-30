На Коркинских озерах из-за халатности утонул человек

Пляжи озер не оборудованы средствами для помощи тонущим людям, а персоналу все равно погибает человек или нет.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, на Коркинских озёрах утонул человек. Это была бы банальная история, если не несколько «но».
По словам автора поста, въезд на территорию пляжей стоит 200 рублей, аренда беседок до 20 000 рублей. В тоже время территория не оборудована средствами помощи тонущим людям.
Граждане, которые хотели спасти тонущего человека обратились за помощью к сотруднику следящему за порядком, но он только развел руками. Со слов мужчины лодка была в тире, но во вторник там не работают, замок. Также мужчине не доумевал, зачем люди обратились к нему, когда сами должны спасать тонущего. Он поворотил, что у них ничего для этого нет, а «ответственность за купание на Вас».
В итоге мужчина утонул. Прибывшие на место спасатели по приборам нашли тело, а вот водолаз не нашёл. Поэтому сотрудники решили приехать на следующий день.