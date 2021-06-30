Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото

Во вторник, 29 июня, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov

Яркие кадры вечернего неба заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет жаркой.

Источник: ivbg.ru Источник: ivbg.ru Источник: ivbg.ru Источник: ivbg.ru Источник: ivbg.ru