Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото

Во вторник, 29 июня, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Яркие кадры вечернего неба заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет жаркой.
Источник: ivbg.ru
Источник: ivbg.ru
Источник: ivbg.ru
Источник: ivbg.ru
Источник: ivbg.ru
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В понедельник, 28 июня, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Яркие...
29.06.2021 153