Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото

Автор: Александр Селиванов
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Во вторник, 29 июня, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov

Яркие кадры вечернего неба заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет жаркой.

Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: ivbg.ru
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: ivbg.ru
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: ivbg.ru
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: ivbg.ru
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами яркого заката — фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, Закаты в Санкт-Петербурге, Закаты в России, ЗакатыИсточник: ivbg.ru
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29.06.2021 153
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