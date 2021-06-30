В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

— У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально, — отметили в ведомстве. Эксперты посоветовали в этом случае принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, однако принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкогольных напитков.

В Роспотребнадзоре отметили, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, в связи с этим в течение этого периода вакцинированным нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

— Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены, — рекомендовали в надзорном органе.

Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим, если после прививки или в промежутках между двумя дозами вакцины женщина забеременела, то переживать не стоит, заверили эксперты Роспотребнадзора.

Также они напомнили, что остановить распространение COVID-19 и окончательно справиться с пандемией можно только с помощью вакцинации. За счет нее формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали максимальное число летальных исходов с начала пандемии — 652. Общее число жертв нового вируса в стране составило 134 545.

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