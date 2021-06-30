В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от COVID-19.
В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, однако принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкогольных напитков.
В Роспотребнадзоре отметили, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, в связи с этим в течение этого периода вакцинированным нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.
Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим, если после прививки или в промежутках между двумя дозами вакцины женщина забеременела, то переживать не стоит, заверили эксперты Роспотребнадзора.
Также они напомнили, что остановить распространение COVID-19 и окончательно справиться с пандемией можно только с помощью вакцинации. За счет нее формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.
За минувшие сутки в РФ зафиксировали максимальное число летальных исходов с начала пандемии — 652. Общее число жертв нового вируса в стране составило 134 545.
Всего в России выявили более 5,49 миллиона случаев коронавируса, выздоровели почти пять миллионов человек.