В Санкт-Петербурге был замечен новый «член» общества — видео

Парень прогуливался по улицам Северной столицы в костюме фалеса.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором парень гуляет по Санкт-Петербургу в необычном ростовом костюме.
Стоит отметить, что прохожие с юмором отнеслись к парню. А некоторые даже подходили обниматься к нему.
Однако пользователи социальных сетей не ценили поступок парня. Некоторые комментаторы считают, что вместо мозгов у молодого человека «маргарин».
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28.06.2021 525