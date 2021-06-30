В Санкт-Петербурге был замечен новый «член» общества — видео

Парень прогуливался по улицам Северной столицы в костюме фалеса.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором парень гуляет по Санкт-Петербургу в необычном ростовом костюме.

Стоит отметить, что прохожие с юмором отнеслись к парню. А некоторые даже подходили обниматься к нему.

Однако пользователи социальных сетей не ценили поступок парня. Некоторые комментаторы считают, что вместо мозгов у молодого человека «маргарин».