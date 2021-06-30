В Выборге мать ищет дочь – перед пропажей она заняла деньги у друзей

По информации ivbg.ru, 29 июня в полицию Выборгского района обратилась 73-летняя жительница Выборга с просьбой разыскать ее 38-летнюю дочь, которую она не видела 1,5 года.

По словам женщины, дочь в конце января 2018 года ушла из дома на работу и пропала. До исчезновения она неоднократно отдыхала в Египте. Однажды к ней приезжал араб, которого она представила как своего возможного супруга.

Женщина также отметила, что перед исчезновением дочь вынесла из квартиры свои летние вещи. А к самой матери стали приходить друзья пропавшей, у которых она заняла деньги.

Вам будет интересно Украина исключила Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны В этот список Киркорова включили 22 июня на основании письма Службы безопасности Украины (СБУ). СБУ же отправила в Минкультуры новое... 29.06.2021 148

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что двое из Всеволожского района похитили жителя Пскова, пытали и требовали $2 миллиона.