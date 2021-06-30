Главный секрет: Владимир Путин рассказал какой вакциной привился от коронавируса

Президент заявил, что с врачами он особо не советовался.
По славам Владимира Путина на «Прямой линии», от коронавируса он привился вакциной «Спутник V».
— Измерил температуру в 12 часов ночи, была температура 37,2, утром проснулся — 36,6, — рассказал президент о реакции организма на вакцинацию.
Путин отметил, что его дочь тоже привилась «Спутником».
— Была температура 37,5, но в целом все прошло хорошо, — заключил президент.
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30.06.2021 189