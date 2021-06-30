Главный секрет: Владимир Путин рассказал какой вакциной привился от коронавируса

Президент заявил, что с врачами он особо не советовался.

По славам Владимира Путина на «Прямой линии», от коронавируса он привился вакциной «Спутник V».

— Измерил температуру в 12 часов ночи, была температура 37,2, утром проснулся — 36,6, — рассказал президент о реакции организма на вакцинацию.

Путин отметил, что его дочь тоже привилась «Спутником».

— Была температура 37,5, но в целом все прошло хорошо, — заключил президент.