В ночь на 1 июля жители Петербурга смогут увидеть в небе пролет космического корабля

В ночь на 1 июля жители Петербурга смогут увидеть в небе пролет космического грузового корабля.

Сегодня ночью с космодрома Байконур был успешно запущен грузовой корабль «Прогресс МС-17» на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а». В полете он будет находится двое суток, пока не пристыкуется к Международной космической станции. До момента стыковки, которая произойдет 2 июля, корабль сделает 34 оборота вокруг Земли.

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«Прогресс МС-17» можно будет увидеть в ночные и предрассветные часы. Он будет лететь в том же направлении, что и космическая станция, но только позади или впереди нее.

Рассчитать время и траекторию пролета станции можно на сайте.