Ленобласть займется производством качественного, здорового мяса и яйца, заявил депутат Госдумы Сергей Яхнюк.

В ходе «Прямой линии» Президент России Владимир Путин, высоко оценил работу аграриев: «мы гордимся результатами работы сельского хозяйства». Также президент отметил, что «нужно иметь свое первичное яйцо».

Импортный генетический материал на сегодня является крайне уязвимым местом отечественного птицеводства мяса и яйца птицы. Ленобласти займется проведением испытаний по выведению новой породы кур. Это поможет произвести качественное, и здоровое мяса и яйца, в том числе для других регионов. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Яхнюк в рабочей встрече по реализации программы по созданию отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур.

Производством отечественных инкубационных яиц займутся племрепродукторы с минимальной численностью поголовья в 30 тысяч. Они должны обеспечить 100% потребностей Северо-Западного федерального округа и 9% потребностей всей России.