Владимир Путин во время «Прямой линии» предложил ввести ответственность для региональных операторов по обращению с отходами за смешивание раздельного собранного вторсырья с остальным мусором.

Сегодня состоялась «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямого эфира глава государства ответил на множество важнейших вопросов, в том числе социальной сферы. Коснулись также и вопроса отходов — Владимир Путин предложил ввести ответственность для региональных операторов по обращению с отходами за смешивание раздельного собранного вторсырья с остальным мусором.

Президент отметил, что работа региональных операторов не организована на должном уровне.

«Недопустимо, когда граждане стараются, собирают отходы раздельно, а потом в машине все вместе сваливается, — сказал глава государства. — Это не должным образом организованная работа региональных операторов, их надо привлекать к ответственности». — Владимир Путин

Путин призвал общественность и активистов привлекать внимание властей к проблемам отходов. Существуют наиболее вопиющие случаи, например со свалками, которые требуют немедленного реагирования.

Позиция лучших регионов по сбору мусора на данный момент такова: текущий охват населения в Москве составляет 100%, в Московской области — 97%, в Коми — 92,6%, в Псковской области — 60,8%. Отмечается, что что раздельный сбор твердых коммунальных отходов введен только в Москве.

Далее позиция по регионам такова — Ярославская область — 60,1%, Камчатский край — 57,8%, Свердловская область — 56%, Удмуртия — 56%, Астраханская область — 52%, Ставропольский край — 49,1%, Новгородская область — 48%, Мордовия — 43,35%, Орловская область — 42,1%, Карачаево-Черкессия — 41%, Липецкая область — 39%.