Жители Ленобласти «разделили» более 200 тонн мусора

Ленобласть подводит итоги за полгода раздельного сбора: 168 тонн стекла и почти 48 тонн пластика

Как уже ранее писал ivbg.ru, 18 марта 2021 года, на заседании экологического совета подвели итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Пилотный проект стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Волосово, Приозерск, Луга, Сланцы, Колтуши и Тихвин. За первые три месяца жители этих городов собрали 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла.

В настоящее время в области установлено 198 придомовых контейнерных площадок с раздельным сбором. Более 239 контейнерных площадок будут оборудованы баками для сбора пластика и стекла до 1 июля во Всеволожском районе.