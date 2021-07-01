Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.
Источник: vk.com/acclo
Источник: vk.com/acclo
По информации сообщества Аварийно-спасательная служба ЛО, 30 июня в озере Вуокса около поселка Синево в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина.
Тело погибшего обнаружили спасатели Приозерска, после чего передали его сотрудникам полиции.
По предварительной информации, 23-летний мужчина отдыхал с приятелем и во время купания ушел под воду.
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30.06.2021 194