Молодой мужчина утонул в Вуоксе

Автор: Александр Селиванов
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Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.

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Молодой мужчина утонул в Вуоксе спасатели, Россияне, Россия, Озеро Вуокса, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Ленобласть, Купальный сезон в России, Купальный сезон в Ленобласти, купальный сезонИсточник: vk.com/acclo

По информации сообщества Аварийно-спасательная служба ЛО, 30 июня в озере Вуокса около поселка Синево в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина.

Тело погибшего обнаружили спасатели Приозерска, после чего передали его сотрудникам полиции.

По предварительной информации, 23-летний мужчина отдыхал с приятелем и во время купания ушел под воду.

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30.06.2021 194
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